Avrupa-Akdeniz Bölgesel ve Yerel Meclisi Genel Kurulu İzmir'de toplandı

08 Kasım 2022 Salı, 15:08

Avrupa-Akdeniz Bölgesel ve Yerel Meclisi’nin (ARLEM) 13. Genel Kurulu İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Menderes'in Özdere Mahallesi'nde bulunan bir otelde başladı. Akdeniz’in kuzeyi ile güneyindeki yerel yönetimlerin işbirliğini teşvik etmek amacıyla kurulan ARLEM Genel Kurulu’nda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer “Akdeniz'de iklim eylemi: Şarm El-Şeyh'teki COP27'ye ARLEM mesajı” konulu toplantıda konuştu.

SOYER: ŞEHİRLER HAREKETE GEÇMELİ

Dünyanın gitgide kuraklaştığını ve çözümlerin yerelden başlaması gerektiğini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Akdeniz mavi bir kıta, diğer kıtalardan daha farklı bir kıta. Akdeniz bölgesinde yaşayan insanlar, başka kıtalarda yaşayan insanlara kıyasla daha fazla ortak özelliğe sahip. Paylaştığımız ortak değerimiz Akdeniz ama ne yazık ki daha büyük tehlikeye doğru ilerliyor. Plastik adaları var, Akdeniz'in sulak alanlarının yüzde 50'si geçtiğimiz 50 yıl içinde kayboldu. İnsanlar kuraklıktan muzdarip. Çanlar çalıyor. İçinden çıkmak için şehirlerin harekete geçmesi gerekiyor, ülkelerin değil. Yereller krizlerin çözümü. Yerel çözümler gerçek çözümler. Gerçek çözümler yerelde yatıyor” diye konuştu.

“KAÇACAK YERİMİZ YOK”

Tüm dünyanın iklim krizinin üzerinde durması gerektiğini ifade eden Başkan Soyer, “Bu durum geleceğimizi tehdit ediyor. Kaçacak yerimiz yok, içinde bulunduğumuz durum daha da tehlikeli hal alıyor. Taahhütlerden kazanımlara geçmemiz gerekiyor. İklim krizi ile mücadelede ortak kültürü araç ve kaldıraç olarak kullanmalıyız” dedi.

ARLEM’in yeni seçilen Eş Başkanı, Ürdün Er-Remse Belediye Başkanı Ahmad Al Khazali’nin moderatörlüğündeki toplantıda Batı Pomeranya Bölgesi Başkanı ve Avrupa Bölgeler Komitesi Üyesi Raportörü Olgierd Geblewicz, COP 27 ile ARLEM 13. Genel Kurulu’nun iklim kriziyle mücadeledeki önemine dikkat çekti. MedCities Genel Sekreteri Josep Canals da iklim değişikliğiyle mücadele üzerine konuştu. Toplantıya Akdeniz için Birlik’in Su, Çevre ve Mavi Ekonomiden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Almotaz Abadi de toplantıya video mesajla katıldı.

GELECEK YIL SARDUNYA’DA

Avrupa Bölgeler Komitesi CIVEX Komisyonu Başkanı, İtalya Katanya Belediye Meclisi Üyesi Vincenzo Bianco da Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıl aradan sonra genel kurul toplantısını yüz yüze yaptıklarını dile getirdi. Toplantıya ev sahipliği yaptıkları için Soyer'e ve İzmir halkına teşekkür eden Bianco, Soyer'in İzmir ile ilgili projelerini heyecan verici bulduklarını ifade etti.

Bianco, gelecek yıl ARLEM'in genel kurulunu İtalya'nın Sardunya Adası'nda düzenleme kararı aldıklarını da aktardı.

Konuşmaların ardından Soyer tarafından konuşmacılara hediyeler verildi.

13. Genel Kurul kapsamında ARLEM Akdeniz’de Genç Yerel Girişimcilik Ödül Töreni de yapılacak.



