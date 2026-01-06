Avukatlardan Çağlayan'da eylem: 'CMK ücretleri AAÜT'e eşitlensin'

Avukatın Sesi İnisiyatifi, genç avukatların kronikleşen ekonomik ve sosyal sorunlarına dikkat çekmek amacıyla bugün Çağlayan Adliyesi C Blok önünde bir araya geldi.

Yapılan açıklamada, uzun süredir bilinen ancak çözülmeyen yapısal sorunların avukatları yalnızlaştırdığı ve yoksullaştırdığı belirtildi.

İnisiyatif, bu çözümsüzlüğün bazı meslektaşlar açısından geri dönülmez sonuçlar doğurduğuna dikkat çekerek, son dönemde yaşamını yitiren avukatları andı.

Açıklamada, “Bu yaşananlar bireysel değil, politiktir. Avukatlar sistematik biçimde ölüme itilmektedir” denildi.

CMK ÜCRETLERİ VE KDV ELEŞTİRİSİ

Açıklamada, Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) kapsamında yapılan görevlendirmelerin hem mesleğe yeni başlayan avukatlar için temel bir gelir kaynağı hem de yurttaşların adalete eşit erişiminin güvencesi olduğu hatırlatıldı. Bu nedenle CMK görevinin bir kamu hizmeti olduğu vurgulandı.

Buna karşın CMK ücretlerinden yüzde 20 oranında KDV alınmasının kabul edilemez olduğu belirtilerek, bu uygulamanın avukat emeğini daha da değersizleştirdiği ifade edildi. Ayrıca yasal düzenlemeye göre Aralık ayı sonuna kadar açıklanması gereken CMK ücret tarifesinin hâlâ yayımlanmamış olmasının ciddi bir belirsizlik yarattığı kaydedildi.

“EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET” TALEBİ

Avukatın Sesi İnisiyatifi, CMK ücretlerinin uzun süredir ülkenin ekonomik koşullarının gerisinde kaldığını belirtti.

Açıklamada, “Eşit işe eşit ücret ilkesinden hareket ediyoruz. CMK ücretleri Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne eşitlenmelidir” ifadeleri kullanıldı.

Yıllarca süren ağır ceza davalarından elde edilen ücretlerin dahi aylık Bağ-Kur primini karşılamadığına dikkat çekilerek, mevcut sistemin mesleğin onuruyla bağdaşmadığı vurgulandı.

BAĞ-KUR PRİM DESTEĞİ TEPKİSİ

Eylemin bir diğer başlığı ise Bağ-Kur prim desteği oldu. Genç girişimcilere sağlanan ve 12 ayla sınırlı olan prim desteğinin kaldırılmasının ciddi mağduriyet yarattığı belirtilen açıklamada, bu düzenlemenin geriye yürütülerek uygulanmasının hukuka aykırı olduğu savunuldu.

İnisiyatif, Sosyal Güvenlik Kurumu ve ilgili kurumlara başvurular yapılacağını, talepler karşılanmadığı takdirde hukuki ve fiili mücadelenin sürdürüleceğini belirtti.

“AVUKATLAR SUSTURULURSA HUKUK DEVLETİ DE SUSAR”

Açıklamanın sonunda, avukatlara yönelik uygulamaların yalnızca bir meslek grubunu değil, doğrudan hukuk devletini hedef aldığı ifade edildi. “Savunmanın olmadığı yerde yurttaşın güvencesi olmaz” denilerek, mücadeleden vazgeçilmeyeceği vurgulandı.

Açıklama, “Avukatın Sesi, halkın nefesi olmaya devam edecek” sözleriyle sona erdi.