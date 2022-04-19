Aydın Büyükşehir Belediyesi, güneş enerjisiyle çalışan deniz temizlik aracı üretti

19 Nisan 2022 Salı, 14:59

Aydın Büyükşehir Belediyesi, tamamen güneş enerjisi ile çalışan elektrikli deniz temizlik aracı geliştirerek kullanmaya başladı. Deniz temizlik aracında kullanılan fan motorunun denize uyumlu olacak şekilde dönüştürülmesi ve elektronik aksamının üretilmesi belediye ekiplerince yapıldı. Güneş enerji panelleri ile enerji üreten bir sisteme sahip olan deniz temizlik aracı; taşınabilir, hızlı ve kolay yönetilebilir olması nedeniyle hem geniş kullanım alanı yaratıyor hem de fosil yakıt kullanmadan çevreci bir temizlik yapılmasını sağlıyor.

Bu projenin hayata geçirilmesinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun desteğinin önemli bir yer tuttuğunu belirten Denizcilik Daire Başkanı Barış Tarım, “Son zamanlardaki enerji sıkıntısı ile güneşten yararlanma ve kendi üretimimiz olması için böyle bir çalışma yaptık. Bunda Başkanımız Özlem Çerçioğlu’nun çok büyük katkıları ve destekleri var. Onun sayesinde bu tür projelere girişiyoruz ve yapıyoruz” dedi.

Yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması ve güneş enerjisine dikkat çekmek açısından bir farkındalık projesi olduğuna dikkat çeken Tarım, şöyle konuştu:

“Uzaktan kumandalı ve güneş panelleri ile desteklenen elektrik motorları kullanıyoruz. Bu sayede denizlerimizi temizlemeye çalışacağız. Güneş enerjisini kullanmak açısından farkındalık anlamında yaptığımız bir proje. Kaynaklarımızın çoğunu fosil yakıtlarda kullanıyoruz, mümkün olduğu kadar güneş enerjisini kullanırsak verimlilik açısından daha iyi olur. Aracı imal ederken Fen İşleri’nden solar panel aldık, motorunu fan motoruydu onu denize uyumlu hale getirdik ve elektronik aksamını da kendimiz yaptık. Tamamen Büyükşehir Belediyemizin bir ürünüdür.”