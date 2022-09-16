Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin kuşkonmazları reyonlarda

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin çiftçisinin hizmetine sunduğu "Aydın Çiftçi Merkezi"nde yetiştirilen kuşkonmazların hasadı yapıldı. Kuşkonmazlar Halk Ege Et marketlerinde satışa sunuldu.

İZMİR / Cumhuriyet
16 Eylül 2022 Cuma, 14:25
Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin kuşkonmazları reyonlarda
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun çiftçilere katma değeri yüksek ürünler kazandırmak için kurdurduğu "Aydın Çiftçi Merkezi"nde misyonunu yerine getirmeye devam ediyor. İki yıl önce deneme üretimine başlanan kuşkonmazlardan yüksek verim alınmaya devam ediyor. Uygun bakım şartlarıyla geçen şubat ayında erkenci hasat yapılan kuşkonmazdan bu mevsimde de verim alındı.Halk Ege Et marketlerinde tüketicinin satışa sunulan iç piyasada değerlendirilmesinin yanı sıra ihraç da ediliyor.

Üretimden elde ettikleri deneyimi isteyen çiftçilerle, kurum ve kuruluşlarla paylaşmaya hazır olduklarının altını çizen Başkan Çerçioğlu, merkezin Aydın tarımı için önemli bir görev üstlendiğini belirtti. 



Aydın Büyükşehir Belediyesi Özlem Çerçioğlu

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