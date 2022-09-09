Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Terra Madre’ standı büyük beğeni topladı
Aydın Büyükşehir Belediyesi, İzmir Fuarı’nda düzenlenen uluslararası gastronomi fuarı ‘Terra Madre Anadolu İzmir 2022’de yerini aldı. Aydın’ın coğrafi işareti alan ürünlerin tanıtıldığı stant büyük ilgi gördü.
Aydın’ın tanıtımı için birçok çalışma yürüten Aydın Büyükşehir Belediyesi, İzmir Enternasyonal Fuarı’nda kapılarını açan uluslararası gastronomi fuarı Terra Madre’ye katıldı. Oldukça kapsamlı bir stantla ziyaretçilerin karşısına çıkan Büyükşehir Belediyesi ziyaretçilerden tam not aldı. Stantta Ata Tohumlarından üretilen sebzelere, memecik zeytinine, sarılop incire, kabak tatlısına, onlarca çeşit kadın kooperatifi ürünlerine ve Halk Ege Et ürünlerine yer verildi.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın’da üretilen ürünleri yerel üreticiye katkı sunmak için tanıtmaya devam edeceklerinin altını çizip, “Aydın incir, zeytin, enginar, kestane, çilek gibi tarım ürünlerinin yanı sıra yemek kültürünün zenginliğiyle de öne çıkıyor. Aydın’ın yerel ürünlerin tanıtmaya, böylelikle üreticilerimize destek olmaya devam edeceğiz. Örneğin son olarak Aydın yuvarlamasının coğrafi işaretini aldık. Böylelikle bu yerel tadı da koruma altına almış olduk” ifadelerini kullandı. Başkan Çerçioğlu bu doğrultuda özellikle kadın kooperatiflerini desteklediklerini de özellikle vurguladı.
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