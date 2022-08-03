Aydın Tekstil Park’ta tiyatro günleri

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 15:36

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla açılan Aydın Tekstil Park’ta etkinlikler sürüyor. Aydınlıların keyifli zaman geçirdiği parkta sinema günlerinden sonra tiyatro etkinlikleri de düzenlendi.

Usta tiyatrocu Gülnihal Demir’in yanı sıra Zafer Kaya ve Nuri Yiğit’in sahneye çıktığı “Arkadaşım Ben Geldim” ve “Karagöz’ün Cehaleti” adlı tiyatro oyunları 7’den 70’e herkesin büyük beğenisini topladı.

Çocuklar ve aileleri sergilenen oyunlar için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.