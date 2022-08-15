Aydın'da Acarlar'a bölgenin en büyük ve modern hali yapılacak
Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Evrim Karakoz, "Aydın'da hal yapmak için en uygun yer Acarlar. Bölgenin en büyük ve modern halini yapacağız” dedi.
Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Evrim Karakoz, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ile birlikte Acarlar hal esnafını ziyaret etti. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun Acarlar Mahallesi'ne modern bir hal yapılması için 2014 yılından bu yana uğraş verdiğinin altını çizen Karakoz, yeni hali yapmak istedikleri alanın Büyükşehir Belediyesi'ne tahsisinin henüz yapılmadığını söyledi ve tahsisle birlikte bir an önce çalışmalara başlayacaklarını vurguladı.
"ACARLAR'IN POTANSİYELİ ÇOK YÜKSEK"
Ziyarette hal esnafıyla ve vatandaşlara halin mevcut durumuyla ilgili bilgi veren Başkanvekili Karakoz, “Aydın'da hal yapmak için en uygun yer Acarlar. Tarımsal üretim ve tarımsal ürünlerin ticareti konusunda Acarlar'ın potansiyeli çok yüksek. Burada üretici var, geçmişten gelen bir deneyim var ve en önemlisi de bir talep var. Bu potansiyeli verimli kullanabilmek için Acarlar'a bölgenin en büyük ve modern halini yapmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Hal esnafı ve Acarlar halkı da halin Acarlar’a yapılması gerektiğini belirterek, Başkan Çerçioğlu'nun gayretlerinden dolayı büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.
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