Aydın’da ‘cami kapatma’ tartışması

Yayınlanma: 24.01.2024 - 11:54

Güncelleme: 24.01.2024 - 11:54

MHP’li Karpuzlu Belediyesi, “Çarşı Camimiz çatısındaki çökme tehlikesi nedeniyle Büyükşehir Belediyesi kararıyla bir süredir ibadete kapatılmıştı. Anıtlar Kurulundan onaylanan projelerimiz doğrultusunda ihalemiz tamamlanmış olup; bugün malzeme tedariki yapılan Çarşı Camimizin tadilat çalışmalarına başlanacaktır” açıklaması yaptı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ise kendilerinin cami kapatma yetkisi bulunmadığını ifade ederek yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Söz konusu camide daha evvel yapılan restorasyon çalışmaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun projesiyle can ve mal güvenliğine uygun bulunmayıp yeniden restorasyonu talep edilmiştir. Açıklamaya konu iş ve işlemler yine Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu kararı uyarınca yapılmıştır. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin de açıklamada yer aldığı türden kapatmaya yönelik herhangi bir karar alma yetkisi bulunmamaktadır. Karpuzlu Belediyesi tarafından yapılan açıklamanın doğruyu yansıtmadığını ve “iftira niteliğinde” olduğunu bildirdi.