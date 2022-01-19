Aydın'da ihtiyaç sahibi ailelere bebek bezi ve süt desteği
Aydın Büyükşehir Belediyesi, çocukları olan ihtiyaç sahibi ailelere süt ve bebek bezi dağıtımına başladı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi (ABB) ihtiyaç sahibi ailelere birçok destekte bulunuyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun talimatı doğrultusunda bu taleplerin karşılanması için Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca tüm ilçelerde çalışmalar sürdürülüyor. Çalışmalar kapsamında yenidoğan ve 6 yaş arasındaki bebeklerin farklı numaralardaki bebek bezleri, belirli periyotlarla ailelere teslim ediliyor. Çocukların gelişim aşamasında önemli yer bir tutan süt tüketimi konusunda da çözüm üreten Büyükşehir Belediyesi, bebek bezi ile birlikte litrelik süt desteğinde de bulunuyor.
Son günlerde bebek bezi ve süt taleplerinin oldukça arttığını belirten ABB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Vicdan Çetav, “Aydın Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Son zamanlarda vatandaşlarımızın yaşadığı geçim sıkıntısı sebebiyle bebek bezi ve süt taleplerinin oldukça arttığını gözlemledik. Sayın Başkanımız Özlem Çerçioğlu’nun talimatlarıyla gelen talepleri hiç bekletmeden hane hane vatandaşlarımızın ayağına götürerek hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Biz Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak, şehrimizde yaşayan tüm çocukları anne şevkati ile desteklemeye devam edeceğiz.” dedi.
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