Aydın'da korkutan patlama

Efeler’in Umurlu Mahallesi’nde bir tüp bayisinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 30.01.2024 - 16:22
Aydın'da korkutan patlama
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Aydın’ın Umurlu Mahallesindeki bir tüp bayisinde saat 15.00 sıralarında patmalama meydana geldi.

Henüz bilinmeyen bir nedenle çok sayıda tüpün istiflendiği bayide yeniden patlama olabileceği endişesi yaşanırken, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince yapılan hızlı müdahale büyük bir faciayı önledi.


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