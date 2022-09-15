Aydın’da kültür merkezlerinde kayıtlar başladı

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin 7’den 70’e tüm Aydınlılar için düzenlediği güz dönemi etkinliklerinin kayıtları 17 ilçedeki 25 kültür merkezinde başladı.

İZMİR / Cumhuriyet
15 Eylül 2022 Perşembe, 13:36
Aydın’da kültür merkezlerinde kayıtlar başladı
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Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı kültür merkezlerinde bu güz döneminde de yeni etkinliklerle başlıyor. Büyükşehir belediyesinin 25 kültür merkezinde keman, gitar, bağlama gibi müzik aletlerinin yanı sıra halk oyunları, zumba, bale, pilates, jimnastik, cam atölyesi, masa tenisi, satranç etkinlikleri düzenlenecek. Ayrıca öğrencilerin okul sınavlarına yardımcı olmak amacıyla da 2. sınıftan 11. sınıfa kadar etüt; 12.sınıf ve lise mezun grupları için de ücretsiz olarak sınavlara destekleyici etkinlikler düzenlenecek.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yeteneklerini değerlendirmek isteyen, yeni beceriler edinmek isteyen tüm Aydınlıları kültür merkezlerine davet etti.


Aydın Büyükşehir Belediyesi Özlem Çerçioğlu

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