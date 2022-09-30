Aydın'da tarlada çalışanların yaş ortalaması 60!
Aydın, köyden kente göçün etkilerini hissetmeye başladı. İl genelindeki çiftçilerin yaş ortalaması da 60’a kadar çıktı.
Aydın’da köyden kente göçlerin artması başta olmak üzere çeşitli sebeplerden ötürü kırsal kesimlerde nüfus ile birlikte çiftçi sayısı da gün geçtikçe azalmaya başladı. İl genelinde ziraat odalarına kayıtlı yaklaşık 130 bin çiftçi bulunurken, gençlerin tarımla uğraşmaktan kaçınması ise dikkat çekiyor. Gençlerin tarımdan uzaklaşması ile birlikte Aydın genelindeki çiftçilerin yaş ortalaması da 60’a kadar çıktı.
Aydın’da tarımın sürdürülebilir olması adına gençlerin tarıma teşvik edilmesi gerektiğine dikkat çeken Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, bir an önce alınacak önlemler ile köydeki vatandaşların köyde ve tarımda tutulması gerektiğini belirtti.
GENÇLERİMİZ TARLADA YOK
Kendirlioğlu, çiftçinin tarımdan uzaklaştığı anda geri dönmesinin çok zor olduğunu vurguladı ve şunları aktardı: “O gıda raflara çok kolay gelmiyor, raflarda yetişmiyor. O gıdalar tarlada yetişiyor. Onu yetiştiren de bizleriz. Tarımı üretimin dışına çıkarmak ya da çiftçileri üretimden uzaklaştırmak, küstürmek mantıklı bir olay değil. Daha çok teşvikler vererek köyde yaşayan vatandaşlarımızı köyde ve üretimde tutmak, en önemli konulardan bir tanesi. Çünkü tarım yapan insanlarımızın yaş ortalaması 60’a kadar yükseldi. Gençlerimiz tarımla iştigal etmekten kaçınıyor. Bu çok önemli bir konu. Bir an önce bununla ilgili çalışmaların yapılması gerekiyor. Gençlerimizi köylerinde üretime devam etmesi için teşvik etmek gerekiyor.”
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