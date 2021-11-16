Aydın'daki toprak yarılmaları için bilimsel araştırma

16 Kasım 2021 Salı, 10:53

Aydın’ın topraklarını ve suyunu korumak için çalışmalar yürüten Aydın Büyükşehir Belediyesi, son günlerde meydana gelen toprak yarılmaları için harekete geçti. Germencik ilçesindeki tarım arazilerinde ve yerleşim bölgelerine yakın alanlarda bilinmeyen bir neden ile meydana gelen toprak yarılmalarını nedenlerini ortaya çıkarmak için Büyükşehir Belediyesi tarafından teknik heyet oluşturuldu.

Derinlikleri yer yer 2 metreyi bulan ve uzunlukları ise bir kilometreye yaklaşan toprak yarılmalarının ön incelenmesinin yapılması amacıyla; Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. İbrahim Çobanoğlu, İnşaat Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Engin Nacaroğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Gökhan İmançlı’dan oluşan öğretim üyeleri ile Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden ASKİ Genel Müdürü Hakan Olkaç, Yatırım İnşaat Daire Başkanı Dr. Çağrı Çaylak, Jeoloji Yüksek Mühendisi Nedim Eker, İnşaat Mühendisi Mehmet Gültekin, Serkan Özenboy, Savaş Kılıç ve Mehmet Koca ve Germencik Belediyesi’nden Jeoloji Mühendisi Burak Kaya tarafından oluşturulan bir heyet sahada gözlem yaptı.

Yerinde yapılan çalışmalarda; yarılmaların meydana geldiği toprak yapısının özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yarılma yüzeyleri drone görüntüleri ile izlenerek araştırma/gözlem çukurları açılıp yarılma derinlikleri gözlendi ve inceleme yapmak için topraktan numuneler alındı. Bunlara ek olarak bölgenin jeofiziksel iki boyutlu elektrik özdirenç tomografi yöntemi ile taranması planlanıyor. Teknik heyetinin yapacağı çalışmalardan elde edilecek bilgiler ışığında, toprak yarılmalarının oluş nedenlerinin aydınlatılması amaçlanıyor.