AYM, Gezi Parkı eylemcilerinin adil yargılama hakkının ihlal edildiğine hükmetti: Hak ihlalinde ilk karar
Yüksek mahkemenin kararı, Gezi eylemlerine katıldığı iddiasıyla mahkûmiyetle yargılanan sanıklara, yeniden yargılama yolu açtı. Kararın, adil yargılama ihlallerini gidermeye yönelik önemli bir adım olduğu vurgulandı.
Anayasa Mahkemesi (AYM), 1 Haziran 2013’te kitlesel Ankara Gezi Parkı eylemlerine katıldığı iddiasıyla yargılanan sanıkların mahkûmiyetle cezalandırılıp “hükmün açıklamasının geriye bırakılmasına” (HAGB) ilişkin yerel mahkeme kararına yönelik “adil yargılama hakkına” ihlal kararı verdi. Sanıklar bu nedenle yeniden yargılanacak. Taraf avukatlarından Doğan Erkan, “Gezi eylemcilerine HAGB uygulanmasının adil yargılanma hakkına dönük ihlalini tespit eden ilk karar olup önemli buluyoruz” dedi.
Yüksek mahkeme kararında, “Başvurucular hakkındaki yargılamaların adil yargılanma hakkının sağladığı güvencelere uygun şekilde yürütülmediği anlaşılmıştır. Bu nedenle somut başvurularda da önceki iptal ve ihlal kararlarında varılan sonuçlardan ayrılmayı gerektiren bir yön bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.
Bu kapsamda yüksek mahkeme, Gezi eylemlerine katıldığı için yargılanan Birol Gürsoy ve diğerlerinin iddia ettiği “adil yargılanma hakkının ihlali” yönünden karar verilmesine ve ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasına hükmetti.
‘GEZİ HALKTIR, GEZİ HAKTIR’
Karara ilişkin gazetemiz Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan başvurucu tarafı avukatlarından Doğan Erkan, “AYM, Atilla Yazar kararına ve bu kararda ortaya koyduğu ilkelere atıf yaparak yargılanarak cezalandırılan ve fakat HAGB yönünde karar verilen müvekkilimizin ve diğer başvurucuların adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Böylece adil yargılama ihlallerini gidermek üzere yeniden yargılama yapılacak. Bu karar, Gezi eylemcilerine HAGB uygulanmasının adil yargılanma hakkına dönük ihlalini tespit eden ilk karar olup önemli buluyoruz. Belirtmek isteriz ki Gezi halktır, Gezi haktır” dedi.
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