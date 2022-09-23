AYM, ifade özgürlüğü ile yürüyüş hakkının ihlal edildiğine hükmetti
Anayasa Mahkemesi, aralarında eski CHP Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun da yer aldığı çok sayıda kişinin başvurusunu birleştirdi.
Aralarında eski CHP Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun da yer aldığı çok sayıda isim hakkında açılan davalarda verilen, hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararları Anayasa Mahkemesi’nden (AYM) döndü. Mevcut yasal düzenlemelerin, HAGB kurumunun uygulanmasından kaynaklanan sorunları gidermeye yetmediği vurgulanan kararın bir örneği Meclis’e gönderildi.
AYM; Kulkuloğlu’nun Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ndeki yolsuzluk iddialarına ilişkin açıklamasını, dönemin Yalova valisi tarafından sınıfta azarlanan ve kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren öğretmen için yapılan eylemi ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle açılan Cumhurbaşkanına hakaret davalarını da içeren 17 farklı başvuruyu tek dosyada inceledi. Alınan kararla; ifade özgürlüğü ile toplantı ve yürüyüş düzenleme hakkının ihlal edildiğine hükmedildi. Muhakemeyi sonlandırmadığı, bu nedenle de hüküm olmadığına dikkat çekilen HAGB kararları için, uygulamadan sonra beraat oranlarında düşüş olduğu vurgulandı.
Yerel mahkemelerin kararlarda gerekçe konusunda keyfi kararlar verdiği kaydedildi ve “Yeni ihlallerin önlenmesi için ülkemizde halihazırda işleyen mevcut sistemin yeniden ele alınması ihtiyacı ortada” denildi.
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