Aynı ağaçta 10 farklı meyve yetiştirmeyi başaran bahçıvan Guinness yolunda

12 Kasım 2021 Cuma, 10:03

Irak'ta doğan Saraf, 2009'dan beri Avustralya'da yaşıyor. Victoria eyaletindeki Shepparton bölgesinde bahçıvanlıkla uğraşan Hussam Saraf, yaklaşık üç yıldır kendi aşılayarak büyüttüğü ağacında 10 farklı meyve yetiştirdi.

Saraf, 'Bir önceki rekor 5 meyveydi, ben de 10 tane meyve aşılamaya karar verdim' diye ifade etti.

GUINNESS'TEN RET YANITI

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; başarıya ulaştıktan sonra Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuran Saraf, başvurusunun ilk etapta reddedilddi. Yetkililer, "Ağaçta farklı çeşitlerde değil farklı türlerde 5 meyve olması gerekiyor" ifade etti.

Bir önceki rekorun sahibi Şili'den Luis H. Carrasco, ağacında kayısı, kiraz, nektarin, erik ve şeftali yetiştirmişti. Saraf'ın ağacındaysa beyaz ve sarı nektarin, beyaz ve sarı şeftali, sarı ve kırmızı erik, şeftali ve kayısı melezi (peachcot), kayısı, badem ve kiraz meyveleri yer alıyor.

Guinness Rekorlar Kitabı'ndaki yetkililer, Saraf'ın yetiştirdiği ağaçtaki meyvelerin 5 farklı çeşitte olduğunu, dolayısıyla kendisinin Carrasco'yla eşit durumda olduğunu ifade etti. Yetkililerin değerlendirmesine itiraz eden Saraf, Carrasco'nun ağacındaki şeftali ve nektarinin aslında tek meyve olarak sayılması gerektiğini ifade etti.

"BARIŞ İÇİNDE BİRLİKTE YAŞAMAYI TEMSİL EDİYORLAR"

Saraf, itirazının değerlendirmeye alındığını belirterek 'Onlar da söylediklerimi kabul etti. Benden önceki rekor sahibinin meyve sayısını 4 olarak değiştirdiler, benim ağacımdakileri de 5 olarak kaydettiler' dedi. Bahçıvanın ağacı resmi olarak erik, kayısı, badem, şeftali ve kiraz meyveleriyle kabul edildi.

Guinness Rekorlar Kitabı'na yaptığı açıklamada Saraf, ağacının 'barış içinde birlikte yaşamayı' temsil ettiğini söyledi.

Saraf henüz kendisine rekor sertifikasının ulaşmadığını, ağacın son kez incelenmesi için Melbourne Üniversitesi'nden üç tarım uzmanının pazar günü bahçesini ziyarete geleceğini de sözlerine ekledi.