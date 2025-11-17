Ayşe Tokyaz cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Cumhuriyet Gazetesi Logo
17.11.2025 15:19:00
Haber Merkezi
Küçükçekmece’de Ayşe Tokyaz'ın öldürülmesiyle ilgili davada sanık Cemil Koç hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Koç için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

 

 

 

Küçükçekmece’de eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi Eyüpsultan’da bir yol kenarında bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın (22) katline ilişkin açılan soruşturmada iddianame tamamlandı.

Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede Cemil Koç hakkında 'Kadına Karşı Tasarlayarak ve Canavarca Hisle Eziyet Çektirerek Öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma', 'Şantaj' suçlarından ise 4 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianame, Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

