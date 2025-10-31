Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ayşe Tokyaz'ın otopsi raporu tamamlandı: Ölüm nedeni belli oldu

31.10.2025 16:33:00
DHA
Cansız bedeni 13 Temmuz'da Eyüpsultan'da yol kenarında bir valizde bulunan ve ihraç polis Cemil Koç tarafından öldürüldüğü tespit edilen 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın otopsi raporu tamamlandı. Tokyaz'ın ölüm sebebi, "künt kafa travmasına bağlı burun kemik kırığı ile birlikte gelişen beyin kanaması" olarak belirlendi.

İstanbul Küçükçekmece’de öldürüldükten sonra Eyüpsultan’da yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın (22) ölümüyle ilgili gelişmeler sürüyor.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan otopsi raporu tamamlandı.

Buna göre, Tokyaz'ın kafasında ve vücudunda çok sayıda ekimoz, burun kemiklerinde kırık, kafa içi ve beyin dokusunda kanama tespit edildiği belirtildi. Ayrıca beyin dokusunda ileri derecede çürüme bulguları ve kanama tespit edildi.

"KAFA TRAVMASINA BAĞLI BEYİN KANAMASI"

Raporda "Vücut sıvılarında uyarıcı madde (kokain) ve metabolitleri tespit edilen Ayşe Tokyaz'ın ölümünün künt kafa travmasına bağlı burun kemik kırığı ile birlikte beyin kanaması sonucu meydana gelmiş olduğu kanaatine varılmıştır" ifadeleri yer aldı.

