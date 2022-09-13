Ayvalık kurtuluşunun 100. yılını iki gün coşkuyla kutlayacak

13 Eylül 2022 Salı, 13:01

Ayvalık’ın düşman işgalinde kurtuluşunun yüzüncü yılı iki boyunca gece ve gündüz düzenlenecek etkinlikler ile kutlanacak.

Altınova Atatürk Kültür Merkezi’nde; 13 Eylül günü “Önce Vatan” isimli tiyatro oyunu ile başlayacak olan kurtuluş coşkusu, 14 Eylül sabah Altınova’da düzenlenecek resmi törenlerle kutlamalar başlayacak. Etkinlikler kapsamında Altınova Belediye hizmet binasında “Milli Mücadele” sergisi” açılacak. Ardından eğitimciler Kemal Girgin ve Ömer Erdem “Milli Mücadelede Altınova’nın Yeri” konulu sempozyumda yüz yıl öncesi yaşananları gününüze taşıyacak. Sempozyum Altınova Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. 14 Eylül Altınova’nın yüzüncü kurtuluş günü, Soner Olgun konseriyle taçlanacak. Altınova hizmet binası önündeki konser saat 20.30’da başlayacak.

YETKİN VE ORTAYLI’DAN MİLLİ MÜCADELE’NİN 100. YILI SEMPOZYUMU

Ayvalık’ın düşman işgalinden kurtuluşunun yüzüncü yılı 15 Eylül günü yine görkemli etkinlikler kutlanacak. Sabah saatlerinde başlayacak olan resmi törenlerinden ardından Ayvalık Belediyesi Orhan Peker Sanat Galerisi’nde “Milli Mücadele” sergisi açılacak. Aynı gün Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi; gazeteci yazar Murat Yetkin ile Prof Dr. İlber Ortaylı’nın ‘Milli Mücadele’nin 100. Yılı’ konulu sempozyumuna ev sahipliği yapacak.

CAZ KONSERLERİNİN GÜÇLÜ SESİ MÜJDE KIZILKAN

15 Eylül Ayvalık’ın kurtuluşunun yüzüncü yılı nedeniyle Ayvalık Büyükpark Amfitiyatro’da senfonik pop konseri gerçekleştirilecek. Bakım, Mühimmat Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığı Balıkesir Kültür Orkestrası’na Türkiye'nin en güçlü caz konserlerinde ve festivallerinde yer alan, büyüleyen güçlü sesiyle Müjde Kızılkan eşlik edecek.