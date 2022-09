Ayvalık’ta Dünya Temizlik Günü’ne özel temizlik

19 Eylül 2022 Pazartesi, 09:19

Tüm dünyada aynı anda düzenlenen Clean Up The World (Dünya Temizlik Günü), Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Kent Konseyi, Tema Ayvalık, Let’s Do It Türkiye işbirliği ve çevre gönüllülerinin katılımı ile Ayvalık’ta gerçekleşti.

“Çöp benim değil ama Ayvalık benim” sloganı ile başlayan projede Cunda Beş Kuyular mevkisindeki yapılan çevre temizliği harici Ayvalık Cumhuriyet Meydanı’nda liman içi deniz dibi temizliği, Ayıplı alanlar ile Deniz Çöpleri Anıtı ve İzmaritsiz Ayvalık Karikatür Yarışması’nı kazanan eserler sergilendi ve Küçükköy Halk Müziği Derneği konseri yapıldı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin Başka bir Ayvalık vurgusuyla “Temiz çevre, temiz gelecek ve daha temiz bir Ayvalık için 17 Eylül Dünya Temizlik Günü’nde kollarımızı sıvadık. Cunda (Alibey) Adası Beşkuyular Mevkisinde Kent Konseyi, Tema Ayvalık ve çevre gönüllüleri ile temizlik çalışması gerçekleştirdik. Çevre bilinciyle bu harekete katılan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Destekleri için Doğa Dostu Karikatür Grubuna, Sönmez Yanardağ’a, Küçükköy Halk Müziği Derneğine ve Ayvalık Anadolu Lisesi Atlı Spor Kulübü öğrencileri ve öğretmen Merve Güven’e teşekkür ederiz.