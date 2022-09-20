Ayvalık’ta iki tekne barınma yerine onay

20 Eylül 2022 Salı, 10:06

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ayvalık’taki iki tekne barınma yerinin projelerini onayladı. Geçtiğimiz yıl 21 Mayıs günü; 56 özel, 10 gezi, 14 profesyonel balıkçı ruhsatlı teknenin şiddetli rüzgar nedeniyle tamamen zarar gördüğü ve 50 milyon Türk lirası maddi hasarın oluştuğu afet sonrasında, Ayvalık’a acil olarak iki yanaşma yerinin yapılması konusunda, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in göreve geldikten sonra başlattığı çalışmalarda sona gelindi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Altyapı Yatırımlar Genel Müdürlüğü, Ayvalık Sefa Çamlık Mahallesi “Büyük Tekne Barınma Yeri” ile Ali Çetinkaya Mahallesi “Küçük Tekne Barınma Yeri” kesin projeler ve hesap raporlarını onaylandı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Yaklaşık iki yıldır takipçisi olduğumuz barınak konusunda çok önemli bir yol daha kat ettik. İki yıl önce bakanlık ve gerekli genel müdürlükler düzeyinde altyapısını oluşturmaya başladık, artık adım adım temel atmaya doğru gidiyoruz. Ayvalık’ta korunaklı tekne yanaşma yerleri, özel, gezi ve profesyonel balıkçı hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.