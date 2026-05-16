Azerbaycan Bağımsızlık Günü Ankara’da kutlandı

Azerbaycan’ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü ve 26 Haziran Silahlı Kuvvetler Günü, dün Ankara’da, Cumhurbaşkanlığı Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde bir konser programıyla kutlandı.

Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov’un ev sahipliği yaptığı etkinliğe Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanı sıra yüzlerce davetli katıldı.

‘TEK MİLLET İKİ DEVLET’

Büyükelçi Memmedov, 1918’de kurulan Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti’nin “Müslüman Doğu’nun ilk demokratik ve laik cumhuriyeti” olduğunu söyledi.

Azerbaycan’ın bağımsızlığını yeniden kazandığı 1991 yılında bağımsızlığı ilk tanıyan ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayan Memmedov, iki ülke arasındaki ilişkilerin ‘tek millet, iki devlet’ anlayışıyla geliştiğini ifade etti.

Memmedov, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki işbirliğinin savunma sanayisi, enerji, lojistik koridorlar ve yatırımlar alanında güçlenmeye devam ettiğini belirterek, Karabağ savaşında Türkiye’nin desteğinin Azerbaycan halkı için önemli olduğunu söyledi.

Memmedov, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin “sıradan bir dostluk” olmadığını belirterek, “Bizim ilişkilerimiz siyasi çıkarlar üzerine kurulmuş geçici bir yakınlık değildir. Ortak tarihin, ortak hafızanın, ortak acının ve ortak zaferlerin yoğurduğu ebedi bir kardeşliktir” dedi.

‘KARABAĞ’DA YÜKSELEN ESERLER TÜRK DÜNYASININ GURURUDUR’

Bakan Uraloğlu ise Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin ulaştırma, enerji, savunma sanayisi ve ticaret alanlarında iyi şekilde seyrettiğini belirtti.

İki ülke arasında 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin bulunduğunun altını çizen, Uraloğlu, Orta Koridor’un güçlendirilmesi ve Trump Uluslararası Barış ve Refah Rotası (TRIPP) gibi projelerin Hazar’dan Avrupa’ya uzanan ulaşım ve enerji hatları açısından önem taşıdığını ifade etti.

Uraloğlu, Karabağ’daki yeniden imar çalışmalarına da değinerek, “Karabağ’da yükselen her eser, ayağa kalkan her şehir ve yeniden hayat bulan her yuva aynı zamanda Türk dünyasının da ortak gururudur” dedi. Program, Azerbaycan’a özgü müzik ve halk danslarının sahnelendiği Natiq Ritm grubunun konseriyle sona erdi.