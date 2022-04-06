Babacan rozetini taktı: Eski AKP’li vekil DEVA Partisi’ne katıldı
Eski AKP Milletvekili Sedat Kızılcıklı, DEVA Partisi'ne geçti. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kızılcıklı'ya rozet taktı.
22. ve 23. Dönem AKP Bursa Milletvekili Sedat Kızılcıklı, DEVA Partisi'ne katıldı.
Milli Gazete'de yer alan habere göre, Sedat Kızılcıklı'ya rozetini DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan parti genel merkezinde haftalık basın toplantısının ardından taktı.
Eski AKP Bursa Milletvekili Sedat Kızılcıklı'ya partide, Teşkilat Başkanı Sadullah Ergin'ın yardımcılığı görevi verildi.
SEDAT KIZILCIKLI KİMDİR ?
Kızılcıklı, 12 Haziran 1967'de Bursa İnegöl'de doğdu. Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirerek, serbest muhasebeci olarak çalıştı. Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nda Basın Yayın Komisyon Üyeliği ve TÜRMOB Delegeliği de yapan Kızılcıklı, İnegöl Gençlergücü, Kurtuluşspor, Karadeniz Güvenspor Kulüplerinde yöneticilik, Gençlergücü Spor Kulübü Başkanlığı görevlerini yürüttü. Sedat Kızılcıklı, Süper Kanal TV'de ve Gençses FM Radyosu'nda program yapımcılığı yaptı ve bazı yerel gazetelere yazılar yazdıktan sonra 22. ve 23. Dönem AKP’den Bursa milletvekili oldu.
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