Bahçeli’den dikkat çeken İmralı çıkışı: 'Siyasallaşma koordinatörlüğü onun da hakkıdır'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu’nun 24. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni’nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, hem fon skandalına ilişkin tartışmalara hem de PKK’nin feshi sürecine değindi.

Bahçeli’nin İmralı’ya ilişkin sözleri ise, açıklamasının öne çıkan başlıklarından biri oldu. “Terörsüz Türkiye” sürecinin devlet politikası haline geldiğini belirten Bahçeli, İmralı’da bulunan kişinin siyasallaşma koordinatörlüğü hakkına sahip olduğunu ifade etti.

“TERÖRLE MÜCADELEDE GERİ DÖNÜŞ YOKTUR”

PKK’nin feshi sürecine ilişkin konuşan Bahçeli, çalışmaların sürdüğünü ve yasal çerçevede bazı kurulların oluşturulması gerektiğini söyledi.

Bahçeli, sürece ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Terörsüz Türkiye devlet politikası haline dönüşmüştür. Faaliyet alanları bellidir. Çalışmalar sürüyor. Şimdi yasa çerçevesinde bazı kurulların oluşturulması gerekmektedir. Terörle mücadelede geri dönüş yoktur.

Bu ülkeyi seven her insan kardeşlik ruhuyla hareket etmeli. MHP olarak sözümüz sözdür. Ne söylediysek arkasındayız. Geri dönüşümüz de yoktur. Siyasallaşma koordinatörlüğü İmralı'da bulunan kişinin de hakkıdır.”

FON SKANDALI TARTIŞMASINDA YENİ PARTİ’Yİ HEDEF ALDI!

Bahçeli, kamuoyunda tartışılan fon skandalına ilişkin değerlendirmesinde ise YENİ Parti’yi hedef aldı. İddialar hukuki süreçlerden geçmeden kişiler hakkında kesin yargılara varılmasını eleştiren Bahçeli, soruşturma ve araştırmaların sonuçlarının beklenmesi gerektiğini savundu.

Bahçeli, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu konu gündeme taşınır taşınmaz birçok çevre değişik yorumlar yapıyor. Hukuken araştırılmadan sorgulamalar yapılmadan yapmak doğru değildir. Araştırılmadan soruşturma yapılmadan herkesi suçlamak yanlış bir yoldur. Biraz sabırlı olmalarında önemli fayda vardır.”

Tartışmaların siyasi gerilimi artırabileceğini söyleyen Bahçeli, suçlamaların iftira ve yalanlara fırsat tanıyabileceğini öne sürdü.

Bakanlara yönelik suçlamaların sonuç alınmadan yapılmasını eleştiren Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu memlekete hizmet edecek her insan eli öpülecek insandır. Var ise bir suç gereği de yapılmalıdır. O da ayrı bir konudur. Sabırla beklemekte fayda var. Meclis faaliyettedir, yargı faaliyettedir.”