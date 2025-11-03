Bahçelievler’de silahlı saldırı: 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir şüpheli, husumetlisi olduğu öne sürülen kişiye silahla ateş açtıktan sonra kaçtı.

Silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralanırken, bu sırada çevrede bulunan biri kadın 2 kişi de seken mermilerin isabet etmesi sonucu hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı 3 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Silahlı saldırıya uğrayan kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.