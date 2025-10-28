Bakan Göktaş açıkladı: Sındırgı depremi sonrası 252 kişiye psikososyal destek sağlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından 252 kişiye psikososyal destek sağlandığını bildirdi.

Bakan Göktaş yaptığı yazılı açıklamada, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerden hissedilen depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, depremin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı psikososyal destek ekiplerinin ivedilikle saha çalışmalarına başladığını belirtti.

Depremden etkilenen vatandaşlara destek olmak için çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildiren Göktaş, "Balıkesir depremi sonrası 252 vatandaşımıza psikososyal destek sağladık. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları, VEFA ve ADEM personelimiz de sahada faaliyetlerini sürdürmekte ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek sağlamaktadır. Depremden etkilenen diğer illerimizde de il müdürlerimizle süreci çok yakından takip ediyoruz. Ayrıca 52 personelimiz ve 10 araçla sahada vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Rabb’im ülkemizi, milletimizi her türlü afetten korusun" dedi.