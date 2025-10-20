Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bakan Işıkhan duyurdu: Hibe desteğine başvuru için son günler

Bakan Işıkhan duyurdu: Hibe desteğine başvuru için son günler

20.10.2025 16:08:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Bakan Işıkhan duyurdu: Hibe desteğine başvuru için son günler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlülere yönelik hibe desteğinin son başvuru tarihinin 24 Ekim 2025 olduğunu bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlülere yönelik hibe desteğinin son başvuru tarihinin 24 Ekim 2025 olduğunu bildirdi. 

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımıza yönelik uyguladığımız hibe desteğine son başvuru tarihi 24 Ekim 2025. Kendi işini kurmak, mesleki eğitim ve rehabilitasyon kursları, destek teknolojileri, korumalı işyerleri, işe ve işyerine uyum, destekli istihdam projelerinden faydalanmak için başvurularınızı yapmaya davet ediyoruz. Sosyal devlet anlayışıyla vatandaşlarımızı destekleyen, iş hayatına katılımı kolaylaştıran proje ve hibe programlarını uygulamaya devam ediyoruz.”

İlgili Konular: #hibe #Vedat Işıkhan