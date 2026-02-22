Bakan Işıkhan’ın iftar ziyaretinde tartışma yaratan görüntü: İftar sofrasına Erdoğan posterli reklam panosu!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın Elazığ’da depremzede bir aileye yaptığı iftar ziyareti, beraberinde götürülen reklam panosu nedeniyle tartışma konusu oldu.

AKP’nin “Yeni Evim, İlk İftarım Programları” kapsamında kente giden Işıkhan, 6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri ağır hasar gördükten sonra kura ile Aksaray TOKİ konutlarında hak sahibi olan Seyran ve Murat Yıldırım çiftinin evine konuk oldu.

İFTAR SOFRASINA ERDOĞAN POSTERLİ PANO GÖTÜRÜLDÜ

Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafının yer aldığı reklam panosu da eve getirildi. Söz konusu pano evin baş köşesine yerleştirilirken, Bakan Işıkhan ve beraberindeki heyet depremzede aileyle yer sofrasında iftar yaptı.

Işıkhan’a ziyaretinde Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve AKP İl Başkanı İbrahim Sencer Selmanoğlu da eşlik etti.