Bakan Karaismailoğlu'dan Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti eleştirilerine yanıt: 'Vatandaşımıza yansıtmıyoruz'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çanakkale Köprüsü için verilen geçiş garantisi ödemelerini vatandaşa yansıtmadıklarını öne sürdü.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "200 liracık" diye duyurduğu ancak kamuoyunda pahalı olduğu gerekçesiyle eleştirilen Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti hakkında, "Geçiş fiyatlarında garanti ettiğimiz rakam var biz o rakamı vatandaşımıza yansıtmıyoruz" dedi.
NTV'ye konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "1915 Çanakkale Köprüsü dahil bu projeler uzun soluklu bir çalışmanın ürünü. Finans modelleri ile büyük projeler yapılıyor. 2,5 milyar avroluk projeyi 4 yılda bitirdik. Çanakkale Köprüsü'nde yaklaşık 300 kişi çalışacak. Bu projeler gizli ya da sır değil. 10'un üzerindeki firmanın satın aldığı sözleşme ya da ihale gizli olabilir mi?" dedi.
Geçiş ücretleri hakkında da konuşan Karaismailoğlu, "Geçiş fiyatlarında garanti ettiğimiz rakam var biz o rakamı vatandaşımıza yansıtmıyoruz. Çanakkale Köprüsü'ne 200 lira diyorlar. Feribot ortalama 120 lira. Saatler süren bir yolculuğu 6 dakikaya düşürüyorsunuz onun karşılığında da 200 lira alıyorsunuz" ifadelerini kullandı.
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