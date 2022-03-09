Bakan Koca'dan sağlıkçılara yönelik düzenleme açıklaması: 'Haklarını en iyi teslim edecek olan Cumhurbaşkanımızdır'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına ilişkin düzenlemeyle ilgili, "Çalışmalarda önemli bir mesafe katedildi. Hekimler başta olmak üzere bütün sağlık çalışanlarımızın haklarını en iyi teslim edecek olan da Cumhurbaşkanımızdır" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AKP TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Sağlık personelinin özlük haklarına yönelik düzenleme konusundaki soru üzerine Koca, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki hassasiyetini ifade ettiğini söyledi.
Erdoğan'ın bu konuda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile kendisini görevlendirdiğini aktaran Koca, "Çalışmalarda önemli bir mesafe katedildi, son noktaya gelindi. Cumhurbaşkanı'mıza arz ediyor olacağız. Hekimler başta olmak üzere bütün sağlık çalışanlarımızın haklarını en iyi teslim edecek olan da kendileridir. 14 Mart günü Tıp Bayramı'nı nasıl kutladığını hep birlikte izleyelim" diye konuştu.
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