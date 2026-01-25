Bakan Kurum açıkladı: 32 şehirde 121 bin 265 konutun hak sahibi belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde 500 bin sosyal konut projesine ilişkin, “Bugüne kadar 32 şehirde 121 bin 265 konutun hak sahibi belli oldu. Bu hafta 9 şehrimizde daha kura heyecanını yaşayacağız” açıklamalarında bulundu.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Milletimize söz verdiğimiz gibi ülkemizin dört bir yanında 500 bin yuvanın anahtarlarının sahiplerini belirlemeye devam ediyoruz. Bugüne kadar 32 şehirde 121 bin 265 konutun hak sahibi belli oldu. Çektiğimiz her kurada mutlulukları adım adım büyütüyoruz. Bu hafta 9 şehrimizde daha kura heyecanını yaşayacağız” ifadelerine yer verdi.

— Murat KURUM (@murat_kurum) January 25, 2026

HANGİ İLLERDE ÇEKİLDİ?

Kura çekimleri bugün Giresun'da 1676 konutun kura çekimiyle devam ederken şu illerde tamamlandı:

Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın ve Giresun

9 İLDE DAHA ÇEKİLİŞ YAPILACAK

Çekiliş yapılacak iller:

Kilis (27 Ocak), Sinop (28 Ocak), Niğde (29 Ocak), Aksaray-Ordu-Karabük (30 Ocak), Samsun-Nevşehir-Bartın (31 Ocak)