Bakan Murat Kurum duyurdu... 2027’de zorunlu oluyor: Türkiye’de bina sistemleri değişiyor

16.05.2026 12:12:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1 Ocak 2027’den itibaren 10 bin metrekare ve üzerindeki yeni binalarda “Enerji Kimlik Belgesi” ve “Bina Yaşam Döngüsü Analizi Belgesi” uygulamasının başlayacağını açıkladı. Düzenlemeyle birlikte düşük sera gazı salımı yapan yapılar için “Düşük Karbonlu Bina Belgesi” de devreye alınacak.
Bakan Murat Kurum, çevre dostu yapılaşmayı yaygınlaştırmaya yönelik yeni düzenlemeyi duyurdu. Buna göre, 1 Ocak 2027’den itibaren 10 bin metrekare ve üzerindeki yeni binalarda enerji verimliliği ve karbon salımına ilişkin yeni belge uygulamaları zorunlu hale gelecek.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Çevre dostu yapılaşmayı yaygınlaştıracak düzenlememiz yayımlandı. 1 Ocak 2027’den itibaren 10 bin metrekare ve üzeri yeni binalarda, Enerji Kimlik Belgesi, Bina Yaşam Döngüsü Analizi Belgesi'ni devreye alıyoruz. Sera gazı emisyonu düşük olan binalar için ‘Düşük Karbonlu Bina Belgesi’ uygulaması getiriyoruz."

