Bakan Murat Kurum duyurdu... 2027’de zorunlu oluyor: Türkiye’de bina sistemleri değişiyor

Bakan Murat Kurum, çevre dostu yapılaşmayı yaygınlaştırmaya yönelik yeni düzenlemeyi duyurdu. Buna göre, 1 Ocak 2027’den itibaren 10 bin metrekare ve üzerindeki yeni binalarda enerji verimliliği ve karbon salımına ilişkin yeni belge uygulamaları zorunlu hale gelecek.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Çevre dostu yapılaşmayı yaygınlaştıracak düzenlememiz yayımlandı. 1 Ocak 2027’den itibaren 10 bin metrekare ve üzeri yeni binalarda, Enerji Kimlik Belgesi, Bina Yaşam Döngüsü Analizi Belgesi'ni devreye alıyoruz. Sera gazı emisyonu düşük olan binalar için ‘Düşük Karbonlu Bina Belgesi’ uygulaması getiriyoruz."