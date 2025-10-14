Bakan Tunç: Bin hakim ve savcı yardımcısı alımı için ilan yayınlandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili paylaşımda bulundu.

"Yargı hizmetlerinin vatandaşlarımıza daha etkili ve verimli şekilde sunulması için tarafsız ve bağımsız yargının insan kaynağını güçlendirmeye devam ediyoruz" diyen Tunç, şunları kaydetti:

"Hayata geçirdiğimiz hâkim ve savcı yardımcılığı müessesesiyle yargının hem niteliğini hem de niceliğini artırıyoruz. 2023 yılında ilkini, 2024 yılında ise ikincisini gerçekleştirdiğimiz hâkim ve savcı yardımcısı alımına bu yıl da devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, Kabine Toplantımızın ardından müjdesini verdiği bin hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav ilanını yayımladık.

Bu kapsamda; 850 adli yargı hâkim ve savcı yardımcısı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı yardımcısı, 50 idari yargı hâkim yardımcısı alımını gerçekleştireceğiz.

ÖSYM tarafından 20-21 Aralık tarihlerinde yapılacak sınava girecek tüm adaylarımıza, geleceğin hâkim ve savcılarına şimdiden başarılar diliyorum. Sınavı kazanarak mülâkat aşamasını da başarıyla tamamlayan hâkim ve savcı yardımcılarımız; 36 aylık eğitim sürecinin bir yılını Türkiye Adalet Akademisi'nde, iki yılını ise tecrübeli hakim ve savcılarımızın yanında usta-çırak ilişkisi içerisinde çalışarak geçirecekler. Kutsal bir mesleği icra edecek olan hakim ve savcı yardımcılarımız böylece kürsüye daha donanımlı ve güçlü bir şekilde çıkacaklar."