Bakan Tunç, Öcalan sloganlarıyla ilgili önergeye yine ‘mahkemeler tarafsız’ yanıtını verdi: Yargı kime tarafsız?

DEM Parti, hava koşullarını gerekçe göstererek bu hafta sonu terörist ele başı Abdullah Öcalan için yapacağı mitingi ertelerken; Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da 18 Ekim 2025’te Diyarbakır’da Öcalan için yapılan yürüyüşle ilgili soru önergesine yanıt verdi. Önerge sahibi İYİ Partili Selcan Taşcı, 24 Ekim 2025’te TBMM Başkanlığı’na sunduğu önergede “Yürüyüşte bölücü başının posteri açılmış, ‘Yaşasın Başkan APO’, ‘Öcalansız dünyayı başınıza yıkarız’, ‘Ya o suru açarsınız ya o suru başınıza yıkarız’ gibi sloganlarla, açılan Öcalan posterleri ile terör örgütü ve elebaşı övülmüş, Türk Devleti tehdit edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre atılan sloganlar, açılan posterler suç teşkil etmekte midir? Suç teşkil ediyorsa adli işlem yapılmış mıdır?” sorularını yöneltti.

Önergeye yanıt veren Tunç, “yargılama yetkisinin bağımsız mahkemelerde olduğunu” söylemekle yetindi. Tunç “Bağımsız ve tarafsız mahkemelerce verilen ara karar, karar ve hükümlerin hukukî dayanakları ile gerekçelerine dair bakanlığımızda bilgi bulunmadığı gibi sözü edilen karar ve hükümlerin olağan yargısal denetimi; başvuru usulü kanunlarda gösterilen yargı mercilerine aittir” dedi.

19 MART VE CUMARTESİ ANNELERİ’NE AYNI YANIT

Neredeyse her konuda benzer açıklamalar yapmasıyla eleştirilen Tunç, daha önce Cumartesi Anneleri ve 19 Mart eylemleriyle ilgili önergelere de aynı yanıtı vermişti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun 19 Mart’tan sonra tutuklanan gençlerle ilgili “Gösterilere katılmanın tek başına suç olarak değerlendirildiği tutuklama sayısı nedir? Somut delil olmaksızın gerçekleştirilen tutuklamaların toplam sayısı nedir?” sorularına yanıt veren Tunç “İşlendiği iddia edilen bir suçla ilgili delillerin takdiri ve olayın vasıflandırılması da dâhil olmak üzere, soruşturma yürütülmesi, koruma tedbirlerine başvurulması ve sonucuna göre kamu davası açılmasında tüm yetki ve sorumluluk yargı mercilerine ait olup, gizli olarak yürütülen ve yargısal faaliyet kapsamında kalan soruşturma aşamasında ne tür işlemler yapıldığına dair bakanlığımızda bilgi bulunmamaktadır” dedi.

Tunç, EMEP’li İskender Bayhan’ın Cumartesi Anneleri’nin eylemlerinin engellenmesiyle ilgili önergeye karşı da yine mahkemelerin tarafsız olduğunu söyleyerek “İçişleri Bakanlığıyla yapılan yazışmaya verilen cevapta; İstanbul sınırları içinde toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlenebilecek alan ve güzergahların kanun gereğince valilik tarafından belirlendiği ve ilan edildiği bildirilmiştir” ifadelerini kullandı.