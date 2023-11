Bakan Tunç’a Can Atalay sorusu: Yargıtay’a talimat mi?

Yayınlanma: 08.11.2023 - 11:45

Güncelleme: 08.11.2023 - 11:46

CHP Muğla Milletvekili Avukat Gizem Özcan, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay’ın “hak ihlali” kararına rağmen tahliye edilmemesini Meclis gündemine taşıdı. Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) açık hak ihlali' kararına rağmen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararı Yargıtay 3. Ceza Dairesi’ne gönderdiğini ve Atalay’ın tahliye edilmediğini ifade eden Özcan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yazılı olarak cevaplandırması için Meclise soru önergesi verdi.

“AYM’NİN KARARI AÇIK, ATALAY TAHLİYE EDİLİP GÖREVİNE BAŞLAMALIDIR”

AYM’nin Atalay’ın milletvekili seçilerek yasama dokunulmazlığı kazanmasına rağmen hakkındaki yargılamaya devam edilmesi nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının, tahliye talebinin reddedilmesi nedeniyle de kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddialarına yönelik olarak 20 Temmuz 2023 tarihinde yapılan başvuru hakkında 25 Ekim 2023 tarihinde karar verdiğini ifade eden Özcan, “Mahkeme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiğini, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğini, Anayasa'nın 67. maddesinde güvence altına alınan seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiğini, Anayasa'nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğini karara bağladı. Anayasa Mahkemesi'nin açık hak ihlali kararına rağmen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, kararı Yargıtay 3. Ceza Dairesi’ne gönderdi ve Atalay tahliye edilmedi” dedi.

ÖZCAN, BAKAN TUNÇ’UN YAPTIĞI AÇIKLAMAYI DA HATIRLATTI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un Can Atalay’ın tahliye kararı hakkında 27 Ekim 2023 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Meclis Başkanlığı’nın 2024 yılı bütçesi görüşmelerindeki “TBMM’nin tavrı açıktır. Can Atalay’ın milletvekili listesinde olduğu kayıtlara geçmiştir...AYM kararı ortadadır, Meclis gereğini yerine getirecektir” dediğini belirten CHP’li Özcan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un Can Atalay’ın tahliye kararı ile ilgili 3 Kasım 2023 tarihinde yaptığı “Can Atalay, Gezi davası hükümlüsü ve istinaf süreci devam ederken milletvekili değildi. Yargıtay, 18 yıllık mahkûmiyetini onadı...AYM ise Anayasa’nın 14. maddesinde hangi suçların bu kapsamda olduğuna ilişkin belirsizlik olduğu için ihlal kararı verdi. Meclis’in düzenleme yapması gerektiğini söyledi. AYM ile Yargıtay’ın yorumu farklı. Herkes Anayasa’ya bağlıdır. Anayasa’nın 154. maddesine göre adliye mahkemelerinden verilen kararların son inceleme merci Yargıtay’dır. Kararları bu anlamda kesindir. AYM bu kararıyla, yorum farkıyla Anayasa’yı değiştirmiş gibi oluyor. AYM’nin Anayasa’yı değiştirme yetkisi var mı? Bu yetki Meclis’indir…” açıklamayı hatırlattı.

“AYM’NİN FİİLEN FESHEDİLMESİ ANLAMINA GELİR”

AYM kararının ardından İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Atalay hakkında tahliye kararı vermeden dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesi’ne göndermişti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ceza Dairesi’ne dün mütalaa sunuldu. Mütalaada “soruşturma ve kovuşturmaya milletvekili seçilmesinden önce başlandığı” gerekçesiyle Atalay'ın yasama dokunulmazlığından yararlanamayacağı savunuldu. Konuyu değerlendiren Özcan, “AYM kararı karşısında herhangi bir derece mahkemesi ile Yargıtay arasında bir fark yoktur. Yargıtay karara uymak zorundadır. Eğer uymazsa bu, AYM’nin fiilen feshedilmesi anlamına gelir” ifadelerini kullandı.

ÖZCAN’DAN BAKAN TUNÇ’A 4 SORU

Muğla Milletvekili Avukat Gizem Özcan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a yazılı olarak cevaplandırması için şu soruları yöneltti;