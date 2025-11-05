Bakan Uraloğlu yanıtladı: Gebze'deki çöken binada 'metro inşaatı' iddiası

Bakan Uraloğlu, AKP Grup toplantısı öncesinde Gebze'deki binanın çökme sebebiyle ilgili ortaya atılan iddialar hakkında kendisine yöneltilen soruyu yanıtladı.

"İNCELEME BAŞLATTIK"

Uraloğlu, şunları söyledi:

"Tamamen teknik bir konu, teknik bir konuda gerçekten sonuçlarını görmeden önyargıda bulunmayı doğru bulmuyoruz. Soruşturmanın sonucuna etki eder düşüncesiyle kamuoyuyla bir bilgi paylaşmıyoruz. Savcılık zaten soruşturma başlattı, biz de inceleme başlattık, AFAD da başlattı. Bunun sonucunu görmeden, 4 insanın öldüğü bir yerde birilerini itham etmek...

"METRODA HİÇBİR DEFORMASYON YOK"

Belli riskler var, nelerdir, net bir şekilde söyleyebilirim, eski bir dere yatağı söz konusu, yer altı su seviyesine belli bir şekilde müdahale söz konusu, deprem riskleri söz konusu, mutlaka metro inşaatının olmuş olması... Bunlar risklerdir. Metro inşaatı biteli iki yıl oldu, metroda hiçbir deformasyon yok, sonucunu görelim, bakanlık olarak da biz neyi yapmamız gerekir kararını vereceğiz, süreci yakından takip ediyoruz. Kamuoyunu da yanlış bilgilendirmeyelim ve yönlendirmeyelim."

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 29 Ekim'de çöken 7 katlı Arslan Apartmanı'nın enkazında anne Emine, baba Levent ve çocukları 12 yaşındaki Muhammet Emir ile 14 yaşındaki Hayrunnisa Nur Bilir hayatını kaybetmiş, 18 yaşındaki Dilara Bilir ise 8 saatlik çalışmanın ardından kurtarılmıştı.