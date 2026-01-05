Bakan Yerlikaya duyurdu... 10 ilde organize suç örgütüne operasyon: 25 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ merkezli 10 ilde organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlar sonucu yakalanan 29 şüpheliden 25’inin tutuklandığını, 4’ü hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığını açıkladı.

250 MİLYON TL DOLANDIRDILAR

Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “internet üzerinden ‘oto yedek parçası’ satışına dikkat” diyerek, şunları kaydetti:

“Tekirdağ merkezli 10 ilde dolandırıcı organize suç örgütüne yönelik polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 29 şüpheliyi yakaladık. 25’i tutuklandı. 4’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde; Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İnternet üzerinden ‘oto yedek parçası’ satmak vaadiyle 500’den fazla vatandaşımızı yaklaşık 250 milyon TL dolandırarak haksız kazanç sağlayan organize suç örgütüne yönelik Tekirdağ merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Samsun, Manisa, Konya, Mersin ve Denizli’de operasyonlar düzenlendi.”