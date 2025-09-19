Bakan Yumaklı açıkladı: Orman yangınlarında ölenler 'şehit' sayılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Orman Yangınlarıyla Mücadelede Görev Yapan Gönüllüler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

Yumaklı, şunları kaydetti:

"Yapılan düzenlemede gönüllü tanımının yanı sıra, 'Orman yangını gönüllüsü' ve 'Diğer gönüllü' tanımı yapıldı. Böylece; orman yangını gönüllüleri dışındaki; AFAD, Kızılay vb. organizasyonların gönüllüleri ile sivil vatandaşlarca oluşturulan diğer gönüllülerin de 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla, kanunla verilen haklardan faydalanmaları sağlandı.

Bu düzenlemeyle ayrıca, bu yıl yangınlarla mücadele sırasında; orman işçilerimiz ve orman gönüllülerimizin yanı sıra, hayatını kaybeden diğer gönüllülerimiz ve vatandaşlarımız, resmi olarak da 'şehit statüsüne' alınmış oldu. Geçmişten bugüne canlarını 'Yeşil Vatan' için feda eden bütün orman şehitlerimize, bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin yakınları emanetimizdir."