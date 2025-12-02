Bakanlık açıkladı... Mutfağınızda bu 3 bal varsa dikkat!

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresinden açıklıyor.

Sitede 'sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar' ile 'taklit ve tağşiş yapılan gıdalar' başlıkları altında taklit ve tağşiş yaparak sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor.

Listeye toplam 3 yeni ürün daha eklendi. Listede bal ürünleri yer aldı. Yapılan son testlerde, bazı markaların 'bal' ibaresiyle sattığı üründe taklit veya tağşiş yaptığı belirlendi.