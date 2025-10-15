Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bakanlık açıkladı: Radar cezalarındaki yüzde 10'luk tolerans payı kaldırıldı mı?

Bakanlık açıkladı: Radar cezalarındaki yüzde 10'luk tolerans payı kaldırıldı mı?

15.10.2025 17:26:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Bakanlık açıkladı: Radar cezalarındaki yüzde 10'luk tolerans payı kaldırıldı mı?

İçişleri Bakanlığı, "Karayolları Trafik Kanunu değişiklik taslağına ilişkin bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, 'Radar cezalarında sürücülere tanınan yüzde 10'luk tolerans payının kaldırıldığı, hız sınırını 1 km/s dahi geçen sürücülere para cezası kesileceği' şeklindeki haber ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanlığı, "radar cezalarında sürücülere tanınan yüzde 10'luk tolerans payının kaldırıldığı ve hız sınırını 1 km/s dahi geçen sürücülere para cezası kesileceği" yönündeki iddiaları yalanladı.

İçişleri Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Karayolları Trafik Kanun değişiklik taslağına istinaden bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, 'Radar cezalarında sürücülere tanınan yüzde 10'luk tolerans payının kaldırıldığı, hız sınırını 1 km/s dahi geçen sürücülere para cezası kesileceği' şeklindeki haber ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Kanun taslağında hız cezalarının oransal bazlı yüzdelik artışı yerine, kademeli rakamsal artış ve yerleşim yeri içi/ dışı ayrımı yapılmıştır. 

Bu kapsamda; yerleşim yerlerinde 50 km/s olan hız sınırında yüzde 10 tolerans uygulanarak ilk kademe cezası 56 km/s üzerinden verilmektedir. Yeni yapılan düzenlemede de yerleşim yerlerinde ilk kademe cezası 56 km/s üzerinden başlamaktadır. Halen mevcut mevzuatta yerleşim yeri dışındaki iki yönlü karayollarında 90 km/s hız sınırına yüzde 10 tolerans uygulanmaktadır. Yeni yapılan düzenlemede de yerleşim yeri dışındaki iki yönlü karayolundaki ilk kademe hız cezası için 10 km/s tolerans öngörülmüştür. Sonuç olarak hız ile ilgili yerleşim yeri içerisinde 5km/s; yerleşim yeri dışındaki 10 km/s ilk aşım tolerans uygulaması devam etmektedir."

İlgili Konular: #ceza #RADAR