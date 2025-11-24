Bakanlık, Resul Emrah Şahan'a görevde olmadığı tarihten soruşturma izni verdi: Kayyım dönemi görmezden gelindi!

İçişleri Bakanlığı, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan hakkında, belediye hizmet binasının Taş Yapı’ya ait parsellerle ilişkili taşma iddialarına yönelik olarak soruşturma izni verdi. Aynı dosyada adı geçen ve Şişli Belediyesi’ne kayyım olarak atanan Cevdet Ertürkmen’in soruşturma kapsamı dışında bırakılması dikkat çekti.

İçişleri’nin belgeye yansıyan değerlendirmesine göre, belediye hizmet binasının ön cephe saçakları, giriş merdivenleri ve mimari çıkmalarının Taşyapı İnşaat’a ait 10295 ada 9, 10 ve 11 numaralı parseller ile ilişkili diğer parsellerde metrekare bazında taşma oluşturduğu belirtiliyor. Ancak binanın imar, plan, avan proje ve ruhsat geçmişinin 2007, 2010, 2014 ve 2016 yıllarına dayanması, taşmanın 2020 yılında yapılan ölçümlerle tespit edilmesi ve fiilî durumun Şahan’ın belediye başkanı seçilmesinden yıllar önce ortaya çıkmış olması dikkat çekiyor.

Buna rağmen İçişleri Bakanlığı, taşmanın “mütemadi suç” kapsamında değerlendirildiğini belirterek, 04.04.2024–23.03.2025 tarihleri arasındaki dönemde görevinin başında olan Şahan’ın bu durumu sonlandırmadığı gerekçesiyle sorumluluğunun bulunduğunu savundu ve soruşturma izni verilmesine hükmetti.

Kararda, suçun başlangıcının önceki belediye yönetimlerine uzandığı açıkça belirtilirken, bu fiilin devam ettiği iddiası Şahan’a atfedildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KAYYIMI 'UNUTTU!'

Aynı bina, aynı parsel ilişkileri ve aynı idari süreçlerle ilgili olarak dosyada adı geçen kayyım Cevdet Ertürkmen hakkında İçişleri Bakanlığı’nın soruşturma izni vermemesi dikkat çekti.

Kayyım, Şahan’ın tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından belediyede göreve getirilmişti.

BAKANLIK ŞAHAN’DAN ÖNCEKİ DÖNEMİ SORUŞTURMADI

Bakanlığın soruşturma izni belgesine göre, belediye hizmet binasının imar sürecinde parsellerin bir bölümü geçmişte Bulgar Ortodoks Kilisesi Vakfı’na aitken kamulaştırma ve iade süreçleri yaşandığı, ardından Taşyapı İnşaat’ın bu parselde pay sahibi olduğu bilgisi yer aldı.

Aynı kütlede hem belediye hizmet binası hem de Taşyapı’ya ait alanlar bulunuyor. Hizmet binası için verilen istikamet planı 2010 tarihli, binanın ruhsatı ve projelendirme adımları ise 2007’den itibaren çeşitli dönemlerde tamamlanırken inşaat ruhsatı ve avan proje süreçlerinin tümünün Şahan’ın başkanlık döneminden önce gerçekleştiği, yani binanın mevcut haliyle kendisinin görevinden önce inşa edilip kullanıma açıldığı belgede açıkça ifade ediliyor.

Buna rağmen İçişleri, taşma ve işgal tartışmalarının giderilmesi için yıllardır yapılmamış olan kamulaştırma veya bedel karşılığı çözüm yolunun Şahan döneminde de uygulanmadığı gerekçesiyle cezai sorumluluğu Şahan’a yöneltti.

ŞAHAN’IN AVUKATLARI: "SORUŞMA İZNİ HUKUKİ DEĞİL ‘SİYASİ’!"

Şahan’ın avukatı Hüseyin Ersöz, karara karşı Danıştay 1. Dairesi’ne itiraz etti.

Ersöz, itirazında Şahan’a yönelik herhangi bir kişisel menfaat, rüşvet veya çıkar ilişkisi iddiası bulunmadığının altını çizerek, soruşturma izninin “siyasi nitelikte” olduğunu, mevzuata aykırılık taşıdığını, benzer durumdaki birçok kamu kuruluşu yöneticisinin kamu yönetimi prensiplerine aykırı şekilde yargılanmasının önününün açıldığı ve seçilmiş bir belediye başkanının hedef alındığını ileri sürdü.