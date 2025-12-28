Bakanlık, ‘Soruşturma açacaktık, kaymakamlık izin vermedi’ demişti: MS hastası Tayfun Kahraman için Meclis’e soru önergesi

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hak ihlali ve yeniden yargılama kararına rağmen tahliye edilmeyen MS hastası Tayfun Kahraman hakkında Adalet Bakanlığı’na verdiği yazılı soru önergesini ve Bakanlıktan gelen yanıtı kamuoyuyla paylaştı.

Çömez, Kahraman’a cezaevinde “insanlık dışı muamele” yapıldığı iddialarına ilişkin soruşturma açılmadığını, gerekçe olarak ise “Kaymakamlık izni verilmediği”nin bildirildiğini açıkladı.

Çömez’in TBMM Başkanlığı’na sunduğu yazılı soru önergesinde, AYM’nin hak ihlali kararı vermesine rağmen Silivri Cezaevi’nde tutulmaya devam edilen Tayfun Kahraman’ın sağlık durumuna ilişkin çarpıcı iddialar yer aldı.

Önergede, MS (Multipl Skleroz) hastası olan Kahraman’ın son dönemde MS atağı geçirdiği, hastaneye sevk edildiği ancak cezaevine geri getirildiğinde “ilaç dağıtım saati geçti” gerekçesiyle düzenli kullanmak zorunda olduğu nöropatik ağrı ilacının kendisine verilmediği ifade edildi. Bu nedenle Kahraman’ın geceyi şiddetli ağrılar içinde geçirmek zorunda kaldığı, sağlık durumunun ağırlaştığı belirtilen önergede, MS atağının acil tıbbi müdahale gerektiren ve gecikmesi hâlinde kalıcı sinir hasarına yol açabilen ciddi bir nörolojik durum olduğu vurgulandı.

Çömez, bu tablonun hem yaşam hakkı hem de sağlık hizmetine erişim hakkı bakımından ağır ihlaller içerdiğini kaydetti.

‘İLAÇ DAĞITIM SAATİ’ SORUSU

Çömez, önergesinde şu sorulara yanıt istedi:

“. MS hastası Tayfun Kahraman’ın geçirdiği son MS atağı sırasında, hastaneden cezaevine dönüşünde ilacının verilmediği iddiası doğru mudur?

. Bu karar doğruysa, kim ya da hangi birim tarafından alınmıştır?

. Cezaevlerinde hayati ve süreklilik arz eden ilaçların “dağıtım saati geçti” gerekçesiyle verilmemesine ilişkin bir uygulama ya da talimat bulunmakta mıdır?

. MS gibi ataklarla seyreden kronik hastalıklarda, ilaçların gecikmesinin kalıcı hasara yol açabileceği tıbben biliniyorken, cezaevlerinde bu tür vakalar için özel ve acil sağlık protokolleri mevcut mudur?”

AYM KARARI NEDEN UYGULANMIYOR?

Önergede ayrıca, AYM’nin Tayfun Kahraman hakkında verdiği hak ihlali ve yeniden yargılama kararının Resmî Gazete’de yayımlanmış olmasına rağmen neden hâlen uygulanmadığı soruldu. AYM kararlarının bağlayıcılığının Anayasa’da açıkça düzenlendiğine dikkat çeken Çömez, yerel mahkemelerin bu kararları uygulamamasına karşı Adalet Bakanlığı’nın herhangi bir işlem ya da denetim başlatıp başlatmadığını da gündeme getirdi.

SORUMLULUK UYARISI VE CEZAEVLERİ TABLOSU

Çömez, Kahraman’ın cezaevinde tutulmaya devam edilmesinin sağlık durumu üzerinde geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurması hâlinde idari ve hukuki sorumluluğun kimlere ait olacağını da sordu. Bunun yanı sıra “cezaevlerinde kronik ve ağır hastalığı bulunan kaç tutuklu ve hükümlü olduğu, bunlardan kaçının MS hastası olduğu, son 5 yılda cezaevlerinde sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan gecikmeler ve ihmallerle ilgili kaç idari soruşturma açıldığı” başlıklarında bakanlıktan ayrıntılı veri talep edildi.

‘AÇACAKTIK AMA İZİN VERİLMEDİ’

Çömez, önergesine ilişkin Adalet Bakanlığı’ndan gelen yanıtı sosyal medya hesabından paylaşarak, “Adalet Bakanlığı’na sordum; Tayfun Kahraman’a yapılan insanlık dışı muamele için soruşturma açtınız mı? Gelen cevap: ‘Açacaktık ama Kaymakamlık izin vermedi’” ifadelerini kullandı.

Çömez, bu yanıtın cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerine karşı etkili ve bağımsız bir denetim mekanizması işletilmediğini açıkça ortaya koyduğunu belirtti.