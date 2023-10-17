Bakanlık villalara 'olur' verdi: Rant için imar değişikliği
Aydın Kuşadası Belediyesi tarafından tarım arazisi üzerine yapılan ve imara aykırı olduğu için yıkılan villalar için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın bölgede imar planı değişikliği yaptığı ortaya çıktı.
Bölgenin imara açılmasını istemeyen 30’a yakın STK, belediye ve yurttaş imar planı değişikliğinin iptali için ise 13 Ekim 2023’te başvuruda bulundu.
DEĞİŞİKLİĞİN İPTALİ İSTENDİ
İmar
planı değişikliğinin yasal
olmadığı belirtilen dilekçede
“Plan kamu yararı içermediği
gibi yatırımcı açısından
rant odaklıdır. İmar planı
teklifinde tarla niteliğindeki
taşınmazlar için BOTAŞ
ve Maden Tetkik ve Arama
Genel Müdürlüğü gibi planı
yönlendiren kurum ve kuruluş
görüşleri alınmadı. Yapılan
plan değişikliklerinin üst
ölçekli plan kararlarına aykırı
olduğu ve parsel bazında
onaylanan imar planlarıyla
bütünde onaylanmış planların
dengesinin bozulacağı açıktır.
Yapılan plan kamu yararı
içermediğinden Mekânsal
Planlar Yapım Yönetmeliği’nin
‘Planlar, kamu yararına yapılır’
şeklindeki hükmüne aykırılık
teşkil ediyor” denilenerek
değişikliğin iptali istendi.
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