Bakırçay'ın evsel katı atıkları elektrik ve gübreye dönüşecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bakırçay Havzası’na hizmet edecek Bergama Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi’ni de açtı. 100 milyon lira yatırımla kurulan, günde 100 ton gübre üretecek tesis, 58 bin haneye de elektrik sağlayacak. Burada kullanılan mekanik ve biyolojik teknolojilerin sonucunda tesise giren evsel atıklardan geri dönüşebilir malzemeler elde edilecek. Yaklaşık 33 milyon metreküp metan gazı bertaraf edilerek iklim kriziyle de mücadele edilecek.

Bergama Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi’nin açılışında konuşan Başkan Tunç Soyer, Harmandalı’daki Biyogaz Elektrik Santrali ve Ödemiş’teki Katı Atık Tesisimizden sonra Bergama’daki bu yatırımı da hizmete açmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Bu tesisle birlikte İzmir’in entegre katı atık yönetimi vizyonunun üçüncü ve en yeni halkasını tamamladıklarını ifade eden Başkan Soyer, “İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak ortaya koyduğumuz bu vizyon, çöpü bir atık olmaktan çıkararak hammaddeye dönüştürüyor. Toprağı ve suyu daha temiz bir İzmir inşa ediyor. İzmir’in geleceğini koruyor” dedi.

Başkan Soyer şehirlerin nüfusunun her geçen yıl arttığını da söyleyerek, “İnsanlığı bekleyen manzara çok açık: 2050 yılına geldiğimizde dünya nüfusunun yüzde yetmişi şehirlerde yaşayacak. Bu nedenle geleceğin şehirleri doğadan kopuk değil, doğanın bir parçası olarak gelişen alanlar olmak zorunda. Bugün şehirlerin atık toplama ve yenilenebilir enerji altyapısına yaptığı her yatırım, sadece bugünü değil geleceği de belirliyor” diye konuştu.

Tesise getirilen atıkların, geri dönüşüm yoluyla enerji ve gübre üretiminde kullanılacağını da ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şunları söyledi: “Yaptığımız akıllı yatırımlar sayesinde çöp artık İzmir için bir kirlilik kaynağı olmaktan çıkmıştır. İzmir’in çöpü, Harmandalı, Ödemiş ve son olarak Bergama’da işlenen bir enerji ve belediyemiz için gelir kaynağıdır. İzmir’in farklı noktalarında, ovalarında veya meralarında, kent merkezinde ya da kırsalda… Hiç fark etmez. Biz İzmir’de attığımız her adımda doğayla uyumu önceliğimiz olarak belirledik.”

Başkan Soyer tüm varlıkları, insanları, bitki ve hayvanları, dağları, denizleri ve nehirlerinin, birbirine narin bir döngüyle, yaşam ağıyla bağlı olduğunu söyleyerek “Kısa ömürlerimizde yaptığımız her şey, yediğimiz her lokma, aldığımız her karar ve dahası birbirimize nasıl davrandığımız, bizim dışımızdaki milyarlarca canlının yaşamını şekillendiriyor. Bu nedenle yaptığımız her şeyin doğada ve sonucunda hepimizin yaşam kalitesinde bir karşılığı var. Biz İzmir’de atık kavramını tümüyle ortadan kaldırmak için İzmir Entegre Atık Yönetim Planı ışığında çalışmaya tüm samimiyetimiz ve kararlılığımızla devam edeceğiz. Burada attığımız tüm adımların, doğayla uyumlu bir yaşam için tüm Türkiye’ye ilham vermesini diliyorum. Yol üzerinde, daha güzel bir dünya hayalini yaşatan herkesle buluşarak çığ gibi çoğalacağımıza tüm kalbimle inanıyorum” diye konuştu.