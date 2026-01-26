Balbay: Öyle bir gazeteciydi ki...

Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki panele, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve yazarımız Mustafa Balbay katıldı.

Balbay, “Uğur Mumcu öyle bir araştırmacı gazeteciliğe imza attı ki 12 Eylül öncesinde sağ ve sol örgütlere aynı silah kaçakçılarının silah sağladığını ortaya çıkardı. Türkiye’nin sürüklendiği yerde payı olanları ortaya koydu, tabii ki o günlerde tehdit aldı” dedi.

CHP’li Ali Başarır da “33 yıl önce anlattığı her rezaleti maalesef bugün yaşıyoruz” diye konuştu.