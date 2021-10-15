Balığın da eski tadı yok

15 Ekim 2021 Cuma, 07:49

Çarşı ve pazarın nabzını tutan Cumhuriyet, bu hafta balıkçıların merkezi olan Kemeraltı Havra Sokağı’ndaydı. Vatandaşın yoğun rağbet gösterdiği hamsi ile sardalya gibi ucuz balık çeşitlerinde fiyatlar geçtiğimiz yıla göre neredeyse iki katına çıktı. Fiyatlar yükselince dar gelirlinin sofrasını şenlendiren balık da artık mutfaklara uğramaz oldu.

ZAMLI FİYATLAR

En önemli protein kaynağı besinlerden olan balıkta yaşanan fiyat artışları sonrasında vatandaş tüketimi azaltırken esnafın da eski neşesi kalmadı. Av yasaklarının kalkmasıyla birlikte canlanan ve fiyatların düşmeye başladığı tezgâhlarda hamsi ve sardalya 20-25 lira arasında satılıyor. Geçen yıl aynı dönemde 10-12 lira olan en gözde iki balık çeşidinde zam oranı yüzde 100’e ulaşırken, diğer balık çeşitlerinde ise oran 25-50 arasında değişiyor. İstavrit ve kefal 20 liradan 25 liraya çıkarken, yine son bir yıl içerisinde uskumru ve sazan 20 liradan 30 liraya, palamut 20-25 liradan 35 liraya, tekir barbunun fiyatı ise 40 liraya kadar yükseldi.

LÜFER 120 LİRA

Diğer yandan, Karadeniz somonu 60 liradan, çipura 50-55 liradan, kaya barbunu 80-90 liradan, lüfer ise kilosu 120 liradan alıcı buluyor. Kimi tezgâhlarda adet ile satılmaya başlayan balık çeşitlerinin fiyatları ise 10-20 liraya ulaşıyor. Hem tüketiciler, hem de balıkçılar yükselen enflasyonu sorumlu tutarken gelecek aylarda balık fiyatlarının daha da artması bekleniyor.

Hasan Kalkan (Esnaf): Fiyatlar aslında bu dönemde düşmeye başladı. Yazın av yasakları varken etiketler çok daha yüksekti. Mesela tekir barbun 80 lirayken bugün 40’a düştü. Ancak balık bundan sonra daha aşağı rakamları görmez. Alışverişe gelenler eskiden daha fazla ürün alırken şimdi tepkileri ‘Fiyatlar arttı’, ‘Fiyatlar çok yüksek’, ‘Balık artık pahalı’ gibi şeyler oluyor. Haliyle insanlar daha az balık alıyor, daha az tüketiyor. Oysa ki balık en ucuz gıdalardan bir tanesiydi. Tezgâha gelen tüketici ya fiyatlara bakıp gidiyor ya da eskisine göre daha az alıyor. Haliyle balığa rağbet azaldı. Vatandaş da haklı, her şeyin fiyatı aldı başını gitti. Herkes bu fiyatlardan şikâyetçi. Eskiden daha fazla satıp daha fazla kazanıyorduk” diye konuştu.

Muzaffer Şendil: Genelde sardalya alıp yiyoruz. Bu hafta bir kilo satın alacağım. Sardalya en ucuz balık. Onun bile kilosu 20 lira oldu. Eskisi kadar fazla balık tüketmiyoruz. Geçen yıl en az haftada bir kez balık alıyorduk, şimdi 15 günde bir alıp pişiriyoruz. Diğer balıklar pahalı geldiğinden pek bakmıyoruz. Çocuğumuz balık seviyor diye almaya çalışıyoruz.

Neslihan Güven: Dört kişilik aileyiz. İki kilo hamsi alırsak en az 40-50 lira tutuyor. Haftada bir kez balık yesek bu da ayda 200 lira para demek. Halk olarak bu fiyatlardan memnun değiliz. Eskiden 5 liraya, 10 liraya balık alıp yerdik. Barbun, çipura, lüfer gibi balıkların yanına yaklaşılmaz oldu. Ancak tezgâhları seyretmekle yetiniyoruz. Ama alamıyoruz. Şimdi mecburiyetten sardalya ve hamsi gibi balıkları almak zorunda kaldık.