'Balkondan düşen' Ece Kılıçaslan'ın şüpheli ölümüne ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı: Birinin itmesi sonucu düşmüş!

İstanbul’da 16 Mart 2022’de Ece Kılıçaslan evindeki balkondan şüpheli şekilde düşerek yaşamını yitirdi.

Ece Kılıçaslan’ın eşi Erol Acar hakkında “eşi kasten öldürmek” suçundan açılan dava sürerken, fizik mühendisi, adli tıp uzmanı ve kriminoloji uzmanından oluşan heyet bilirkişi raporu hazırlandı.

Raporda Ece Kılıçaslan’ın balkon kapısı önünde yüzü arka bahçeye dönük şekildeyken yarım açılan balkon kapısından bir başkası tarafından omzundan itilmesi sonucu düştüğü yer aldı.

Cumhuriyet gelişmelere ilişkin Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Kılıçaslan’ın avukatı Bilge Türköz ile konuştu.

Türköz, “Ece Kılıçaslan dosyası için yaklaşık 4 yıldır çok ciddi bir hukuk mücadelesi verdik. Bu dosyada yeterli soruşturmanın ve etkin bir yargılamanın yapılmadığını defalarca anlatmaya çalıştık. Bu yüksekten düşme vakalarında adli, mekanik, fizik inceleme raporu alınması gerekiyor. Anayasa Mahkemesi (AYM) bunun alınmamış olmasını hak ihlali olarak görmüştü. Eylül ayıyla birlikte heyet değişti. Değişen heyete tekrar bu talebimizi yeniledik ve heyet talebi kabul etti. Biz bir fizik mühendisi, bir adli tıp uzmanı ve bir de kriminoloji uzmanının da oluştuğu bir heyetten rapor alınmasını istedik. O heyet olay yerine giderek çeşitli ölçümler yaptı” dedi.

Sonuca ilişkin konuşan Türköz, “Raporda ölenin birisi tarafından itildiğinden bahsediliyor. Olay zamanı da evde zaten küçük çocuklar ve eşinden başka kimse yoktu. Bu durumda biz eşinin katil olduğunu ispatlamış durumdayız. Şu an bizim yargılamamıza bakan mahkeme tarafından verilmiş bir tutuklama kararı yok. Biz hızlı bir şekilde tutuklanması gerektiğine dair talebimizi mahkemeye sunduk. Mahkemeden bir cevap bekliyoruz. Mahkemeden ivedi bir şekilde tutuklama kararı verilmesini bekliyorum” dedi.

EMSAL BİR RAPOR...

“4 yıldır verdiğimiz hukuk mücadelesi nihayet sonuç verdi” diyen Türköz, “Ben kendi adıma çok mutluyum. Emeklerim boşa çıkmadı. Bu bilirkişi raporu bir emsal. Yüksekten düşme vakaları o kadar çok şüpheli şekilde kapatılıyor ki. Bu raporun rutin haline gelmesi ve bütün yüksekten şüpheli şekilde düşme dosyalarında bu incelemenin yapılması gerekiyor. Bunun yaygınlaşması gerekiyor ve böylece kadınları özellikle bir saksıymış gibi ya da bir asılan bir çamaşırmış gibi balkondan aşağıya atamayacaklarını anlamaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.