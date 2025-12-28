Banka sessizce silebiliyor: Para puanlar geri talep edilebilir mi?

Bankalar, müşterilerine çeşitli harcamalar karşılığında para puanlar tanımlıyor. Yıl sonunda ise bilanço ve muhasebe hesapları bankalarca gerekçe gösterilerek bu para puanlar sıfırlanıyor. Bursa Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Sıtkı Yılmaz, bu konuda yıl sonuna doğru tüketicilerin derneklerini arayarak biriken para puanların silinip silinmediği sorduklarını söyledi. Başkan Sıtkı Yılmaz, bankaların tüketiciye mutlakla bir mesajla bilgilendirmesi gerektiğini vurguladı. Tüketicinin haberdar edilmemesi durumunda ise tüketici hakem heyetine giderek zararın tazminini talep edebileceklerini aktardı.

ÇEŞİTLİ KREDİ KARTI HARCAMALARINDA TÜKETİCİYE PARA PUAN TANIMLANIYOR

Yıl sonunda tüketicilerin tanımlı para puanlarının silinip silinmediğini öğrenmek için derneklerini aradığını söyleyen Bursa Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Sıtkı Yılmaz, "Yıl sonu yaklaştığında, tüketicilerimiz derneğimizi arayarak kredi kartıyla yaptıkları alışverişler sonucunda biriken para puanların silinip silinmediğine ilişkin bilgi talep etmektedirler. Üye iş yerleri ve kredi kartı üzerinden yapılan harcamalarla ilgili kampanyalar kapsamında ya da üye iş yerlerinde yapılan harcamalar sonucunda tüketiciler kredi kartları üzerinden para puan kazanmaktadırlar" dedi.

YÜKSEK LİMİTLİ ÖZEL KARTLARDA PARA PUANLAR YENİ YILA DEVREDİLEBİLİYOR

Yüksek limitli bazı özel kartların yıl sonu para puanlarının silinmediğine değinen Genel Başkan Sıtkı Yılmaz, "Bu puanların bazıları dönemsel kampanyalarla sınırlı olup, bir kısmı ise birikerek yıl sonuna kadar tüketicinin topladığı para puanlarla ihtiyaçlarını karşılamasına imkân tanımaktadır. Ancak yıl sonunda kullanılamayan bu puanlar, bankalar tarafından yıl sonu bilanço ve muhasebe hesapları gerekçe gösterilerek sıfırlanmaktadır. Oysa yüksek limitli ve yüksek yıllık ücretli bazı özel kartların para puanları yeni yıla aktarılabilmektedir. Ancak kullanılan kartların çoğunluğunda toplanan bu para puanlar, yıl sonu itibarıyla bu gerekçeyle sıfırlanmaktadır" şeklinde konuştu.

HABERSİZ PARA PUANLARIN SIFIRLAMASI DURUMU TÜKETİCİNİN ALEYHİNE

Tüketicinin bilgilendirmesinin esas olduğunu ifade eden Başkan Sıtkı Yılmaz, şunları söyledi: "Burada iki hususa dikkat çekmek istiyorum. Birincisi; tüketiciye satılan mal ve hizmetlerle ilgili olarak Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a göre tüketicinin bilgilendirilmesi esastır. Bu nedenle bankaların da verdikleri bu hizmet kapsamında, eğer para puanlar yıl sonunda sıfırlanıyorsa, mutlaka tüketiciye bir mesajla bildirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bildirilmediği takdirde, tüketicilerin uğradığı bu zarar karşılığında tüketici hakem heyetlerine başvurarak zararın tazminini talep edebileceklerini belirtmek isteriz. Çünkü bu para puanlar, tüketici açısından kazanılmış bir hak durumundadır ve bu hakkın yılsonu muhasebe ya da bilanço gerekçesiyle sıfırlanması, tüketicinin aleyhine bir durum oluşturmaktadır."

HABERSİZ YAPILAN PARA PUAN SIFIRLAMA İŞLEMİNE İTİRAZ YOLU VAR

Sıtkı Yılmaz, tüketicilerin bilgilendirmediği durumlarda tüketici hakem heyetlerine gitmeleri gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu: "Bankalar, eğer uygulamaları bu yönde ise, tüketicileri mutlaka bir mesajla bilgilendirmek durumundadır. Bilgilendirme yapılmadığı takdirde, silinen para puanlarla ilgili olarak tüketicilerimiz hakem heyetlerine başvurarak mağduriyetlerinin giderilmesini talep edebilirler."