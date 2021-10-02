Barajda bulunan ceset, 21 ay önce kaybolan kişiye ait çıktı
Çorumda' iki hafta önce baraj gölünde bulunan erkek cesedinin, 29 Aralık 2019’da kaybolan Mücahit Bolat'a (21) ait olduğu belirlendi. Ailesine teslim edilen Bolat’ın cenazesi, toprağa verildi.
Kent merkezindeki Çomar Baraj Gölü'ne 13 Eylül günü balık tutmak için giden bir grup, erkek cesedi görünce jandarmaya haber verdi. Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri tarafından gölden çıkarılan ceset, kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Barajda bulunun cesedin, kentte 29 Aralık 2019'da 'gezmeye gidiyorum' diyerek evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan Mücahit Bolat'a ait olma ihtimali üzerine, ailesine haber verildi. Mücahit Bolat'ın annesi Sevim ve babası Cahit Bolat, Adli Tıp Kurumu'na geldi. Cahit Bolat, cesedin, giysilerinden oğluna ait olabileceğini söyledi. 15 günlük bekleyişin ardından DNA testi sonrası cesedin, Mücahit Bolat’a ait olduğu belirlendi. Ailesine teslim edilen Bolat’ın cenazesi, dün toprağa verildi.
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