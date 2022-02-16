'Barış belediyeciliği' Foça'da konuşulacak

16 Şubat 2022 Çarşamba, 10:32

Ege Barış ve İletişim Derneği'nin Foça'da düzenlenecek 'Barış İçin Belediye Buluşmaları' etkinliğinde 'Barış Belediyeciliği' konuşulacak. Yarın Foça Reha Midilli Kültür Merkezi'nde yapılacak etkinliğin açılış konuşmalarını Ege Barış ve İletişim Derneği Başkanı Bülent Tanık ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yapacak.

Barış Belediyeciliği Emek Ödül Töreni'nin de yapılacağı etkinliğe Yunanistan'dan Ege'de Birlikte Var Olma ve İletişim Derneği (SİNİPARKSİ) Derneği Başkanı Stratis Pallis ve Palea Fokea kentinin yerel yöneticilerinden Stratis Pallis de konuk olacak.

Etkinlik çerçevesinde “Foça Barış Belediyeciliği 1989-1999” paneli düzenlenecek. Önceki dönem İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un moderatörlüğünde yapılacak panelde Halil Çulhaoğlu, Zeynep Oral, Yalçın Savaş 'barış belediyeciliğini' anlatacak.

Etkinliğe ilişkin Ege Barış ve İletişim Derneği'nden yapılan duyuruda, "Belediyeler, kentli topluluklarla kurabildikleri yakınlık, erişilebilirlik ve özdeşlikler ile demokrasi deneyiminin, birlikte yaşama ve dayanışma kültürünün geliştirilmesinde, çok etkili olabilirler. Kentli toplumun kolektif gücünü açığa çıkarabilme ve teksif edebilme yoluyla da krizlerin aşılmasında; birlikte ve iyi yaşam kurulmasında büyük yapabilirliklere sahiptirler. Belediyeler bu özellikleri ile barış kurmanın çok güçlü araçları olabilirler. Kendilerini ve kentlilerini demokratikleştirme çaba ve tercihleri de istikrarlı barışın teminatı olacaktır. Buna inanıyoruz; toplum olarak birlikte özgürleşmek için Barış Belediyeciliği diyoruz." denildi.